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Гравець точно залишить мюнхенський клуб.

Португальський опорний півзахисник Жуан Палінья свого часу в 2024 році погодився на перехід із лондонського Фулгема до мюнхенської Баварії за 51 млн євро, однак цей крок для його кар’єри навряд чи хтось вважатиме вдалий.

Минулий сезон 31-річний виконавець провів у оренді в лондонському Тоттенгемі за 5 млн євро, але доплатити ще 30 млн євро за повноцінний трансфер "шпори" так і не наважились, незважаючи на сім голів та три асисти в 45 матчах від гравця.

Зрештою, Палінья повернувся до Мюнхена, але в команді Венсана Компані для нього так само немає місця, тож факт остаточного відходу португальця цього літа вже не викликає жодних сумнівів.

Гравця хочуть бачити на батьківщині Спортінг та Бенфіка, але в нього найближчим часом ще може з’явитись пропозиція з АПЛ.

Бірмінгемська Астон Вілла шукає заміну для Юрі Тілеманса, який перейшов до Манчестер Юнайтед, і повідомляється, що в послугах Паліньї Унаї Емері дійсно зацікавлений.

Пропозицій на адресу Баварії "леви" ще не надсилали.