Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер збірної Аргентини пояснив, що, на його думку, стало переломним моментом півфінального матчу чемпіонату світу-2026.

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес поділився враженнями від перемоги над Англією (2:1) у півфіналі чемпіонату світу-2026, зазначивши, що суперник сам допоміг аргентинцям повернутися у гру.

"Це було безумство. Думаю, ми дуже добре зіграли у першому таймі, ми домінували. Ми знаємо, наскільки вони сильні на стандартах і фізично. Я граю там уже 16 років і дуже добре їх знаю".

За словами воротаря, після пропущеного м'яча Аргентина не втратила впевненості, а зміни в діях англійців дозволили перехопити ініціативу.

"Ми добре рухали м'яч. Вони вийшли вперед після одного навісу до штрафного майданчика, коли в ньому був лише один гравець. У нас був досвід камбеку. Вони почали оборонятися трохи глибше, і це дало нам деяку перевагу на флангах. Ключовим моментом для нас стала поява Мессі на фланзі".

Мартінес переконаний, що Англія припустилася тактичної помилки, змінивши стиль гри після того, як відкрила рахунок.

"Ми відчули, як вони відступають все назад, а не йдуть уперед. Іноді, коли ти виграєш, тобі все одно треба йти вперед. Не можна міняти план гри. Думаю, вони так і зробили, виставивши додаткових захисників", — сказав аргентинець.

У фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини зустрінеться з Іспанією 19 липня.