Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан альбіселесте закликав уболівальників насолоджуватися історичним моментом після перемоги над Англією.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі звернувся до вболівальників після перемоги над Англією (2:1) у півфіналі чемпіонату світу-2026. Форвард, який відзначився двома результативними передачами, наголосив на важливості досягнення команди та подякував фанатам за підтримку.

"Насолоджуйтеся цим моментом так само, як насолоджуємося ми. Сьогодні ми знову виходимо у фінал чемпіонату світу, ми знову повернули Аргентину до числа двох найкращих збірних світу. Уже чотири роки ми насолоджуємося статусом чемпіонів світу, а тепер знову гратимемо у фіналі".

Мессі підкреслив, що команда виконала головне завдання на турнірі — дісталася вирішального матчу.

"Насолоджуйтеся цим так, як ви це робите зараз. Сьогодні ми зробили останній крок і здобули те, чого всі хотіли: дійти до самого кінця, зіграти у фіналі чемпіонату світу, а далі, як завжди, буде на те воля Божа", — сказав Мессі.

У фіналі мундіалю збірна Аргентини зустрінеться з командою Іспанії. Для Мессі цей турнір може стати останнім чемпіонатом світу в кар'єрі.