Фіаско команди Мічела у відповідальний момент перед власними вболівальниками.
Жирона — Ельче
24 травня 2026, 00:06
Жирона — Ельче 1:1
Голи: Мартінес, 48 — А. Родрігес, 40
Жирона: Гассаніга — Мартінес (Рінкон, 58), Д. Лопес (Лемар, 77), Рейс, А. Морено — І. Мартін, Вітсель (Бельтран, 58), Унахі — Хіль (Стуані, 58), Циганков, Рока (Ечеверрі, 67).
Ельче: Дітуро — Чуст, Аффенгрубер, Бігас — Сангаре (Дональд, 46), Фебас (Форт, 84), Агуадо, Вільяр (Педроса, 75), Валера (Петро, 90) — Моренте, А. Родрігес (А. Сілва, 75).
Попередження: Хіль, Рейс, Ечеверрі, Лемар — Сангаре, Аффенгрубер, Валера, Агуадо