Португальський тренер розглядає захисника Манчестер Юнайтед як конкурента для Александер-Арнольда.

Жозе Моурінью, якого активно пов’язують із можливим призначенням у Реал, уже формує бачення майбутнього складу мадридської команди. Одним із головних кандидатів на підсилення оборони став захисник Манчестер Юнайтед Діогу Дало.

За інформацією Sport.es, португальський фахівець вважає, що після відходу Дані Карвахаля команді необхідна якісна конкуренція на правому фланзі оборони, навіть попри можливий прихід Трента Александер-Арнольда.

Моурінью високо оцінює можливості свого співвітчизника та переконаний, що Дало відповідає вимогам Реала. Орієнтовна трансферна вартість 27-річного футболіста складає близько 35 мільйонів євро, що влаштовує мадридський клуб.

У сезоні-2025/26 Дало провів 36 матчів у всіх турнірах, забив один м’яч і віддав три результативні передачі. Його контракт із Манчестер Юнайтед чинний до літа 2028 року.