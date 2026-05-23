У фінальному матчі турніру кельти впевнено обіграли Данфермлайн Атлетік

Після драматичної перемоги в Прем'єр-лізі минулими вихідними над Гартс, Селтік завершив сезон на мажорній ноті. У фіналі Кубка Шотландії команда під керівництвом тимчасового наставника Мартіна О'Ніла без надзусиль здолала представника Чемпіоншипу — Данфермлайн Атлетік, який тренує Ніл Леннон.

На перших хвилинах зустрічі гра була рівною, і аутсайдери мали шанс відкрити рахунок. Після непорозуміння між Алістером Джонстоном та голкіпером Вільямі Сінісало гравець Данфермлайна Каллум Моррісон пробивав по порожніх воротах, однак захисник Селтіка Ліам Скейлз героїчно вибив м'яч з лінії воріт.

Після цього епізоду Селтік повністю взяв гру під свій контроль. Доля трофея вирішилася завдяки індивідуальній майстерності гравців з Глазго: Захисник Данфермлайна Джон Тод помилився при прийомі довгої передачі.

Цим миттєво скористався Дайзен Маеда, який перекинув м'яч через голкіпера Астона Оксборо. Для японця цей гол став дев'ятим у семи останніх матчах, і він цілком може стати його прощальним у футболці Селтіка. Ще до перерви перевагу подвоїв Арне Енгельс. Його точний та потужний удар з-за меж штрафного майданчика не залишив шансів воротареві суперників.

У другому таймі, після скасованого через офсайд голу, нігерійський форвард Келечі Іхеаначо все ж досяг свого. Він здійснив блискучий сольний прохід, накрутивши захист суперника у штрафному майданчику, і довів рахунок до розгромного.

Підопічні Ніла Леннона змогли відповісти лише втішним м'ячем від Джоша Купера, який відзначився точним ударом з першого дотику наприкінці гри.

Ця перемога стала черговим підтвердженням гегемонії Селтіка у Шотландії. Статистика клубу вражає: це вже 63-й Кубок Шотландії в їхній історії. Більше того, кельти виграли 7 з останніх 10 розіграшів цього турніру.

Селтік — Данфермлін 3:1

Голи: Маеда 19, Енгельс 36, Іхеначо 73 — Купер 80