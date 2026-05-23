Дублі Еви Пайор та Сальми Паральюело принесли іспанкам четвертий європейський титул в історії.

У суботу в Осло відбувся фінал жіночої Ліги чемпіонів, у якому зійшлися два справжні важковаговики європейського футболу. Жіноча команда Барселони не залишила жодних шансів абсолютним рекордсменкам турніру з Ліона, здобувши переконливу перемогу з рахунком 4:0.

Цей тріумф дозволив Барсі здобути свій четвертий титул чемпіонок Європи. Крім того, каталонки реваншувалися за попередні європейські невдачі та переписали історію, зігравши у безпрецедентному шостому фіналі Ліги чемпіонів поспіль.

Французька команда спробувала нав'язати свою гру зі стартових хвилин. На початку матчу Ліндсі Горан зіграла на добиванні з близької відстані та відправила м'яч у сітку воріт іспанок. Однак після перегляду VAR арбітри скасували взяття воріт через положення поза грою.

Перший тайм завершився без забитих м'ячів, але після перерви каталонський клуб увімкнув максимальні швидкості та декласував суперниць: Найкраща бомбардирка турніру Ева Пайор прорвалася вперед і філігранним ударом вразила дальній кут воріт.

Лише через 14 хвилин польська нападниця продемонструвала чудове гольове чуття та оформила дубль (забивши свій 11-й гол у сезоні), чим фактично зруйнувала надії Ліона на дев'ятий європейський трофей. Крапку в матчі поставила Сальма Паральюело.

У компенсований арбітром час вона забила два м'ячі протягом трьох хвилин, довівши рахунок до непристойного. Ця перемога в Лізі чемпіонів стала фінальним акордом домінантного сезону для Барселони. Команда оформила престижний требл, вигравши також чемпіонат Іспанії та Кубок Королеви.

Що стосується Ліона, то цей фінал став для француженок справжньою катастрофою. Поразка 0:4 — найбільша з різницею в рахунку, якої клуб коли-небудь зазнавав у рамках жіночої Ліги чемпіонів. Команда так і не змогла повернути собі європейську корону, яку востаннє здобувала саме у фіналі проти Барселони у 2022 році.