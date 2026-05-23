Наставник англійців високо оцінив результативність форварда Аль-Ахлі та його гру у штрафному майданчику.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував рішення включити нападника Аль-Ахлі Айвена Тоуні до заявки на чемпіонат світу 2026 року.

"Я отримав фантастичні відгуки від його тренера, який був моїм гравцем. Він, як і раніше, показує приголомшливі результати. Має якості, необхідні, коли потрібно забити гол. Тоуні може відволікати увагу від інших нападників", — заявив Тухель.

Наставник англійської збірної також підкреслив сильні якості форварда у завершальній фазі атак.

"Айвен має природне чуття у штрафному майданчику і є природженим завершителем атак. Він хороший при виконанні стандартних положень. І, звичайно, Тоуні — першокласний виконавець пенальті", — додав тренер.

Нагадаємо, що на груповій стадії світової першості англійці змагатимуться в одному квартеті зі збірними Хорватії, Гани та Панами.