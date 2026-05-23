Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Баварія — Штутгарт 3:0
Голи: Кейн, 55, 80, 90+2 (пен.)

Баварія: Урбіг — Станішич (Іто, 90+5), Упамекано, Та, Лаймер (Бішоф, 90+5) — Кімміх, Павлович (Горецка, 90) — Олісе (Геррейру, 90+5), Мусіала (Карл, 77), Л. Діас — Кейн.

Штутгарт: Нюбель — Жакес (Єльч, 64), Шабо, Гендрікс — Левелінг, Чема (Нарті, 84), Штіллер, Міттельштедт — Ундав, Фюріх (Ель-Ханнус, 78) — Демірович (Томаш, 84).

Попередження: Фюріх, Шабо