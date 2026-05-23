Ліга чемпіонів

Прем'єр-міністр Великої Британії надіслав офіційного листа мовнику з проханням переглянути рішення щодо платної трансляції.

Наступної суботи у фіналі Ліги чемпіонів зійдуться лондонський Арсенал та французький Парі Сен-Жермен. Однак британські вболівальники зіткнулися з безпрецедентною ситуацією: з моменту реорганізації Кубка європейських чемпіонів у Лігу чемпіонів (у 1992 році) кожен фінал турніру був доступний для перегляду у Великій Британії безкоштовно.

Цьогоріч традицію було порушено, що змусило втрутитися Прем'єр-міністра країни. Сер Кір Стармер надіслав відкритого листа до керівництва транслятора турніру, компанії TNT Sports, із закликом зробити матч загальнодоступним. Будучи давнім і палким прихильником Арсенала, Стармер наголосив, що його позиція стосується не лише його улюбленого клубу, а й загальнонаціональних інтересів:

"Мені було прикро бачити, що вперше з початку змагань 34 роки тому TNT Sports вирішила, що матч не буде безкоштовним для перегляду футбольними вболівальниками тут, у Великій Британії. Ліга чемпіонів – це найбільше клубне футбольне змагання у світі, і вона по праву багато значить для вболівальників у цій країні – батьківщині футболу".

Прем'єр-міністр підкреслив, що в умовах сьогодення футбол має об'єднувати націю, а не створювати фінансові бар'єри.

"Працьовиті люди не повинні турбуватися про те, щоб витрачати гроші на підписку, щоб дивитися гру такого масштабу. Ми повинні ставити вболівальників на перше місце. Йдеться про те, щоб фанати всіх команд збиралися разом у вітальнях та пабах у кожному куточку країни, щоб подивитися, як змагаються найелітніші гравці Європи", — додав політик.

Минулого тижня Астон Вілла вже виграла фінал Ліги Європи, а цієї середи Крістал Пелас зіграє з Райо Вальєкано у фіналі Ліги конференцій. Для перегляду обох цих матчів британським фанатам також була потрібна платна підписка.

У своїй офіційній заяві TNT Sports відповіла на критику, зазначивши, що пропонує перегляд усіх трьох єврофіналів за ціною місячної підписки на новий стримінговий сервіс HBO Max:

"Те, що три клуби Прем'єр-ліги вийшли у фінал, демонструє силу англійського футболу, і ми пишаємося тим, що продовжуємо це підтримувати. Ми зробили всі три фінали УЄФА цього року доступними всього за 4,99 фунтів стерлінгів, що є ціною місячної підписки на HBO Max. Це виняткова цінність для вболівальників".

Ситуація з телеправами у Великій Британії зазнала суттєвих змін протягом останніх років:З 1993 року фінал транслювався на загальнодоступному телебаченні (ITV, а у 1994-му — BBC). Отримавши права з сезону 2015/16, BT Sport продовжував транслювати фінали безкоштовно на своєму YouTube-каналі до 2023 року.

Після того, як BT Sport було викуплено та перейменовано на TNT Sports, безкоштовні трансляції поступово зникли. Discovery+ (а згодом HBO Max) не передбачає безкоштовної опції перегляду. З сезону 2027/28 TNT Sports взагалі втратить права на єврокубки. Ліга чемпіонів перейде до Paramount+, а Ліга Європи та Ліга конференцій — до Sky Sports.

Для тих, хто не планує купувати підписку, залишаються альтернативи: пряма аудіотрансляція на BBC Radio 5 Live та відеоогляд найкращих моментів на сайті BBC Sport і в соцмережах через 15 хвилин після підняття трофея.

Додамо, що для Арсенала майбутній фінал може стати вінцем неймовірного сезону. Лондонський клуб ще ніколи в історії не вигравав Лігу чемпіонів, а лише на початку цього тижня каноніри відсвяткували перше з 2004 року здобуття титулу чемпіонів Прем'єр-ліги.