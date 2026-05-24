Іспанія

Завершився заключний тур чемпіонату Іспанії.

Реал перемогою над Атлетіком Більбао попрощався з Карвахалем (4:2)

Гонсало Гарсія у дебюті зустрічі вивів вершкових вперед, записавши 5-й мʼяч на свій рахунок. Цікаво, що асист віддав Дані Карвахаль, для якого цей матч став останнім у футболці Реала.Згодом Беллінгем точним ударом подвоїв перевагу, але на заключних хвилинах першої 45-хвилинки Гурусета скоротив відставання.

У другому таймі господарі продовжили домінувати. Мбаппе на 51-й хвилині відновив комфортну перевагу на табло. Для французького бомбардира цей гол став 25-м у сезоні, що дозволило йому виграти трофей Пічічі.

На 84-й хвилині Сантьяго Бернабеу встав на ноги та оплесками провів свого капітана Дані Карвахаля. Згодом Діас довів справу до розгрому, але заключне слово було за гостями — Ісета нарешті зміг забити свій дебютний гол за Більбао.

У підсумку Реал на мажорній ноті завершує цей провальний сезон. «Атлетік» посів 12-те місце, маючи у своєму активі 45 очок.

Реал Мадрид - Атлетік Більбао 4:2

Голи: Гарсія, 12, Беллінгем, 41, Мбаппе, 51, Діас, 88 - Гурусета, 45+1, Ісета, 90+1

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль (Серрано, 84), Асенсіо, Алаба (Гюйсен, 70), Каррерас — Мастантуоно (Діас, 75), Пітарч, Вальверде, Беллінгем (Себальйос, 73) — Гарсія (Гюлер, 74), Мбаппе

Атлетік Більбао: Паділья — Вівіан, Альварес (Горосабель, 46), Паредес, Бойро — Руїс де Галаррета (Лекуе, 60), Хаурегісар (Весга, 86) — Вільямс, Гомес (Рего, 61), Наварро — Гурусета (Ісета, 75)

Попередження: Пітарч, Беллінгем

Барселоною поразкою від Валенсії провела Левандовські (1:3)

Найцікавіше, а саме взяття воріт, відбулося у другій 45-хвилинці. Роберт Левандовські у заключному матчі за блаугранас із капітанською повʼязкою не міг піти без забитого м'яча, тому на 61-й хвилині записав на свій рахунок черговий гол.

Кажани на це відповіли трьома забитими. Герра на 66-й хвилині пробив без шансів для Гарсії, відновивши паритет. Згодом Ріоха вивів свою команду вперед, а Родрігес у доданий час зняв питання щодо переможця гри.

У підсумку Барселона завершує чемпіонат на першому місці з 94 очками. Валенсії ж трішки не вистачило до єврокубків: 9-та позиція та 49 пунктів.

Валенсія - Барселона 3:1

Голи: Герра, 66, Ріоха, 71, Родрігес, 90+7 - Левандовські, 61

Валенсія: Дімітрієвські — Нуньєс, Таррега, Пепелу, Васкес (Коррея, 81) — Ріоха, Угринич, Родрігес, Лопес (Рамазані, 52) — Герра (Алмейда, 90), Дуро (Умар, 80)

Барселона: Щесни — Гарсія (Крістенсен, 62), Араухо (Еспарт, 46), Мартін, Бальде — Гаві, Берналь (Касадо, 83) — Торрес (Канселу, 84), Ольмо (де Йонг, 63), Рашфорд — Левандовські

Попередження: Таррега, Нуньєс — Крістенсен, Берналь

Хетафе завдяки голу Мільї переміг Осасуну (1:0)

Героєм зустрічі став Луїс Мілья, який у другому таймі забив єдиний та переможний мʼяч. У підсумку Хетафе пробився до єврокубків на наступний сезон, посівши 7-ме місце з 51 пунктом. Натомість Осасуна зберегла прописку в еліті завдяки осічці конкурентів: команда фінішувала на рятівному 17-му місці, набравши 42 бали.

Хетафе - Осасуна 1:0

Гол: Мілья, 59

Хетафе: Сорія — Ньйом, Абкар, Дуарте, Ромеро, Іглесіас — Мартін (Давінчі, 89), Мілья, Арамбаррі, Лісо (Касерес, 82) — Васкес

Осасуна: Еррера — Розьє, Бойомо, Катена, Еррандо (Гарсія, 67), Галан — Монкайола (Осамбела, 81), Торро (Барха, 68), Орос (Моро, 82) — Гарсія, Будімір

Попередження: Арамбаррі — Бойомо

Еспаньйол розійшося миром із невмотивованим Реалом Сосьєдад (1:1)

Обидва колективи вирішили свої турнірні завдання ще перед заключним матчем чемпіонату. Каталонський клуб забезпечив собі прописку в еліті на наступний сезон, а баски виграли Кубок короля, гарантувавши собі потрапляння до Ліги Європи. Кожна з команд виграла по тайму.

У першій 45-хвилинці гості завдяки голу Оскарссона вийшли вперед, а по перерві Роберто відновив паритет, встановивши остаточний рахунок.

У підсумку Еспаньйол та Реал Сосьєдад посіли 10-те та 11-те місця відповідно, маючи в активі однакову кількість очок — по 46.

Еспаньйол — Реал Сосьєдад 1:1

Голи: Фернандес, 65 - Оскарссон, 28

Еспаньйол: Фортуньйо — Санчес (Ель-Хілалі, 79), Калеро, Кабрера, Ромеро — Каррерас (Кастель, 72), Гонсалес, Еспосіто, Рока (Долан, 46) — Терратс (Мілья, 46), Фернандес (Гарсія, 67)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Елустондо, 76), Бейтіа, Субельдія, Очієнг (Марін, 69) — Сучич, Турр'єнтес, Еррера, Гомес (Муньйос, 68) — Оскарссон (Оярсабаль, 77), Солер (Руперес, 90)

Попередження: Кабрера — Гомес, Еррера, Марреро