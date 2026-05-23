Римляни завершили сезон на мажорній ноті, здолавши Пізу (2:1)

Гості несподівано вийшли вперед у середині першого тайму. Морео замкнув головою подачу від Ебішера. Підопічні Саррі для якого ця гра може бути останню на чолі з Лаціо з відповіддю не забарились.

Ще до завершення першої 45-хвлинки рахунок був на користь господарів. Белахʼян накрутив на фланзі захисника та прострелив в центр. Деле-Башіру красиво розвернуся та пробив без шансів для голкіпера. Згодом Педро обвідним ударом поклав у нижній кут. Для досвідченого півзахисника це гра стала заключною у футболці римлян, символічно що саме цей гол приніс перемогу Лаціо.

Столичний клуб завершив сезон на 9 місці маючи у своєму активі 54 пункти, Піза яка заздалегідь гарантувала виліт у серію Б залишалась 20 з 18 балами

Лаціо — Піза 2:1

Голи: Деле-Баширу, 33, Педро, 35 - Морео, 23

Лаціо: Фурланетто — Марушич, Хіла (Провстгор, 46), Романьйолі, Пеллегріні (Лаццарі, 82) — Деле-Баширу (Пшиборек, 83), Белах'ян, Башич — Канчельєрі (Мальдіні, 71), Педро (Діа, 61), Нослін

Піза: Шемпер — Калабрезі (Беттацці, 77), Канестреллі, Божинов — Леріс (Куадрадо, 71), Ебішер (Лойола, 61), Вурал, Акінсанміро (Гейгольт, 46), Ангорі — Морео, Стоїлькович (Піччініні, 62)

Попередження: Хіла, Нослін — Піччініні