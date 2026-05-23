Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру іспанської Ла Ліги, у якому зіграють каталонська Жирона та Ельче.

Каталонська Жирона та Ельче зіграють у заключному турі іспанської Ла Ліги в битві за виживання на Монтіліві.

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Д. Лопес, Рейс, А. Морено — І. Мартін, Вітсель, Унахі — Хіль, Циганков, Рока.

Запасні: Бланко, Крапивцов, Рінкон, ван де Бек, Стуані, Бельтран, А. Руїс, Лемар, Ечеверрі, Франсес, Артеро.

Ельче: Дітуро — Чуст, Аффенгрубер, Бігас — Сангаре, Фебас, Агуадо, Вільяр, Валера — Моренте, А. Родрігес.

Запасні: Пенья, Ітурбе, Педроса, Редондо, Да Сілва, Мір, Нету, Хосан, Дональд, Діанг, Петро, Сепеда, Форт.

Гра Жирона — Ельче почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.