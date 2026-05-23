Іспанія

Президент Барселони прокоментував чутки навколо інтересу клубу до зіркових нападників.

Президент Барселони Жоан Лапорта відреагував на інформацію про можливий інтерес каталонського клубу до форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда та нападника Атлетіко Хуліана Альвареса.

"Голанд? Мова не йде про показові придбання. Уболівальники розуміють, що у нас дуже сильна команда", — заявив Лапорта в коментарі Mundo Deportivo.

Водночас очільник Барселони не став повністю виключати варіант із підписанням Альвареса у майбутньому.

"Якщо говорити про Альвареса, то ми нікого не відкидаємо, тому що Барселона здатна претендувати на всіх найкращих гравців. Наш клуб встановлює умови", — додав президент каталонців.

Раніше у ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про зацікавленість Барселони у підсиленні лінії атаки перед наступним сезоном.