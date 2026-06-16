Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Причиною стали посилені перевірки та проблеми з візами.

Національна збірна збірна Ірану з футболу зіткнулася з організаційними проблемами під час переміщення між містами в межах чемпіонату світу 2026 року у США.

За інформацією RMC Sport, одразу після матчу проти Нової Зеландії (2:2) частина делегації команди зіткнулася із затримками під час проходження прикордонного контролю та оформлення виїзду з території Сполучених Штатів.

Повідомляється, що двох гравців було тимчасово затримано через посилені перевірки. Серед них — капітан команди Мехді Таремі, який разом із партнером по збірній проходив додаткові процедурні перевірки.

За даними джерела, проблеми виникли не лише через стандартні перевірки безпеки. Один із футболістів зіткнувся з додатковою складністю — термін дії його візи закінчився після одноразового в’їзду до США. Через це йому довелося терміново оформлювати продовження дозволу на перебування.

Іранська федерація футболу заявила, що ситуація була взята під контроль, а відповідні служби вже займаються відновленням документів, щоб гравці змогли приєднатися до команди на наступному етапі підготовки.

Попри затримки, пізніше команда змогла продовжити подорож до тренувального табору в Мексиці, де готується до наступних матчів турніру.