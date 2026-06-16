Іспанія

Португальський півзахисник залишив Манчестер Сіті вільним агентом і погодив угоду з мадридським клубом за схемою 2+1.

Півзахисник Бернарду Сілва може стати гравцем Реал Мадрид — про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 31-річний футболіст уже підписав попередню угоду з мадридським клубом за схемою контракту 2+1. Офіційне оголошення про трансфер очікується найближчим часом.

Сілва залишив Манчестер Сіті у статусі вільного агента після завершення контракту. У клубі він був одним із ключових гравців і навіть виконував функції капітана.

Раніше повідомлялося, що інтерес до португальця проявляли також Барселона та Атлетіко Мадрид, однак гравець нібито зробив вибір на користь мадридського гранда.