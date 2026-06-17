Іспанія

Каталонський клуб готує альтернативні варіанти на випадок невдачі у переговорах щодо трансферу Хуліана Альвареса.

Барселона продовжує пошуки нападника, який у майбутньому може посилити лінію атаки команди. Іспанські ЗМІ повідомляють, що керівництво клубу вже сформувало список із трьох футболістів, яких розглядає на позицію центрального форварда.

До шортлиста чинних чемпіонів Іспанії увійшли нападник Баварії Гаррі Кейн, форвард Борнмута Елі Жуніор Крупі та лідер атаки Реала Сосьєдад Мікель Оярсабаль.

За наявною інформацією, каталонці готові активізувати роботу над одним із цих трансферів, якщо не зможуть досягти домовленості з Атлетіко щодо переходу Хуліана Альвареса, який залишається пріоритетною ціллю клубу.

Водночас у нових повідомленнях більше не фігурує ім'я Жоау Педру. Раніше бразильського нападника Челсі також пов'язували з можливим переїздом до Барселони, однак наразі цей варіант, схоже, відійшов на другий план.