Захисник Ювентуса Андреа Кам'язо може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Інформацією ділиться інсайдер Екрем Конур

Якщо вірити джерелу, за свого футболіста Ювентус вимагає 40 мільйонів євро. Наразі активну боротьбу за італійця ведуть Челсі та Барселона. 

У минулому клубному сезоні 26-річний Кам'язо взяв участь у 47 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, забил три м'ячі та став автором п'яти асистів. 

Чинний контракт Кам'язо з Ювентусом розрахований до 2029 року. Згідно з даними порталу Transfermarkt, вартість гравця становить 20 мільйонів євро. 

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий продати Міретті за 15 мільйонів євро. 