Італія

Андреа Кам'язо привернув увагу англійського та іспанського грандів, а туринський клуб уже визначив фінансові умови трансферу.

Захисник Ювентуса Андреа Кам'язо може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Інформацією ділиться інсайдер Екрем Конур.

Якщо вірити джерелу, за свого футболіста Ювентус вимагає 40 мільйонів євро. Наразі активну боротьбу за італійця ведуть Челсі та Барселона.

У минулому клубному сезоні 26-річний Кам'язо взяв участь у 47 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, забил три м'ячі та став автором п'яти асистів.

Чинний контракт Кам'язо з Ювентусом розрахований до 2029 року. Згідно з даними порталу Transfermarkt, вартість гравця становить 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий продати Міретті за 15 мільйонів євро.