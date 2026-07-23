Іспанія

Манчестер Сіті не знає, коли гравець відновиться після втручання.

Іспанський опорний півзахисник Родрі став найкращим гравцем чемпіонату світу-2026 та здобув із своєю національною збірною перемогу на турнірі.

Після цього 30-річний виконавець отримав заслужену відпустку, проте його повернення до роботи на клубному рівні доведеться відкласти ще й через інші причини.

ЗМІ повідомляють, що футболіст потребує операції на спині, що підтвердили джерела в клубі, і при цьому наразі ніхто не може достеменно стверджувати щодо термінів повернення футболіста на поле.

Нагадаємо, що Родрі до цього важко відновлювався від травми передньої хрестоподібної зв'язки, яку отримав у вересні 2024 року, через що пропустив майже весь позаминулий сезон, а в попередній кампанії лише в 17 із 38 матчів Манчестер Сіті в АПЛ починав гру в стартовому складі.