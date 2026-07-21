Іспанія

Каталонський клуб завершує оформлення угоди з Брюгге.

Барселона досягла домовленості щодо підписання Джессі Бісіву з Брюгге. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, клуби вже перейшли до обміну необхідними документами, а всі ключові умови трансферу погоджено.

До цього повідомлялось, що Брюгге розраховує отримати не лише більшу суму компенсації, а й наполягає на включенні до угоди значного відсотка від майбутнього продажу гравця.



Очікується, що після завершення паперової роботи каталонський клуб офіційно оголосить про перехід футболіста. Бісіву за минулий сезон відіграв 23 поєдинки за молодіжну команду Брюгге та забив 3 голи.