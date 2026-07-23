Іспанія

Клуб відхрестився від переходу гравця цього літа.

Іспанський опорний півзахисник Родрі провів видатний чемпіонат світу-2026 та в підсумку був визнаний найкращим гравцем турніру.

Ще до турніру було відомо, що 30-річний виконавець розглядає можливість залишити англійський Манчестер Сіті, а всього рік до завершення дії чинного контракту з клубом залишає небагато простору для роздумів із приводу можливого трансферу для "містян".

Основним претендентом на гравця при цьому неодноразово називався мадридський Реал, однак "галактікос" зрештою настільки набридли згадування імені їхнього клубу в контексті Родрі, що президент Флорентіно Перес своїм рішенням заблокував на це літо будь-які можливі перемовини.

При цьому "бланкос" не відмовляються від ідеї підписати гравця вже наступного літа вільним агентом.