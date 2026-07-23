Італія

Неаполітанський клуб готовий розлучитися з 33-річним бельгійським нападником у поточне трансферне вікно.

Центральний форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку може залишити Наполі впродовж літнього трансферного вікна. Про це повідомляють журналісти видання Corriere dello Sport.

Керівництво неаполітанського клубу відкрите до пропозицій щодо 33-річного нападника та чекає на конкретні запити від потенційних покупців. Лукаку захищає кольори "партенопейців" із літа 2024 року.

Термін чинної угоди між сторонами закінчується наприкінці червня 2027 року, а ринкова вартість досвідченого бельгійця наразі оцінюється у шість мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 італійської Серії А форвард з'явився на полі лише у п'яти поєдинках у складі Наполі, відзначившись одним забитим м'ячем та одним попередженням.