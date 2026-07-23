Неаполітанський клуб готовий розлучитися з 33-річним бельгійським нападником у поточне трансферне вікно.
Ромелу Лукаку, Getty Images
23 липня 2026, 09:33
Центральний форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку може залишити Наполі впродовж літнього трансферного вікна. Про це повідомляють журналісти видання Corriere dello Sport.
Керівництво неаполітанського клубу відкрите до пропозицій щодо 33-річного нападника та чекає на конкретні запити від потенційних покупців. Лукаку захищає кольори "партенопейців" із літа 2024 року.
Термін чинної угоди між сторонами закінчується наприкінці червня 2027 року, а ринкова вартість досвідченого бельгійця наразі оцінюється у шість мільйонів євро.
У сезоні-2025/26 італійської Серії А форвард з'явився на полі лише у п'яти поєдинках у складі Наполі, відзначившись одним забитим м'ячем та одним попередженням.