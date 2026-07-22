Іспанія

Каталонський клуб готовий розглянути продаж 27-річного уругвайського захисника за умови вигідної фінансової пропозиції.

Уругвайський захисник Рональд Араухо може залишити каталонську Барселону. Про це інформують журналисти видання AS.

За відомостями джерела, "синьо-гранатові" готові попрощатися з футболістом, попри те, що його діючий контракт розрахований до середини 2031 року. Керівництво Барселони відпустить Араухо у разі відповідного бажання самого гравця та отримання щедрої трансферної пропозиції.

У сезоні-2025/26 іспанської Ла Ліги Рональд провів 24 поєдинки, у яких відзначився трьома забитими м'ячами, отримав три жовті картки та двічі був вилучений з поля. Ринкова вартість оборонця оцінюється у 20 мільйонів євро. Уругваєць виступає за каталонський гранд із жовтня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Барселона чекає на новий публічний демарш Альвареса після відмови Атлетіко вести переговори.