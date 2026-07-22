Іспанія

26-річний нападник Барселони вважає, що головний тренер Ганс-Дітер Флік чинив із ним несправедливо щодо ігрового часу.

Нападник Барселони Ферран Торрес переконаний, що керманич команди Ганс-Дітер Флік ставився до нього несправедливо протягом минулої кампанії.

Іспанець упевнений, що заслуговував регулярно з'являтися у стартовому складі "синьо-гранатових", повідомляє журналист Ніль Сола. 26-річний форвард був розчарований рішеннями Фліка, оскільки вважав, що демонструє кращу гру за Роберта Левандовські й повинен був виконувати роль головного нападника каталонців.

Левандовські вже залишив табір Барселони, тоді як майбутнє самого Феррана Торреса залишається під питанням — його діючий контракт закінчується вже за рік. Водночас у ЗМІ ширилися чутки, що керівництво каталонського гранда планує провести переговори щодо продовження угоди з чемпіоном світу.