Іспанія

Манчестер Сіті все ще сподівається продовжити контракт із півзахисником, чия угода завершується через рік.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Родрі хотів би продовжити кар'єру в Реалі, однак потенційний трансфер наразі залишається під питанням. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, іспанський хавбек зацікавлений у переході до мадридського клубу вже цього літа. Після успішного виступу на чемпіонаті світу-2026 його позиції в очах керівництва Реала лише зміцнилися.

Втім, ключове рішення щодо можливого трансферу поки не ухвалене. Як зазначається, президент Реала Флорентіно Перес ще не дав остаточного дозволу на активізацію роботи над підписанням 30-річного футболіста.

Водночас Манчестер Сіті не полишає спроб зберегти одного зі своїх лідерів. Чинний контракт Родрі розрахований ще на один рік, а запропонована клубом нова угода залишається в силі. "Містяни" сподіваються переконати півзахисника залишитися на Етіхаді.

Раніше Родрі вже заявляв, що хотів би знову пограти в Іспанії, а також визнавав, що йому було б важко відмовити Реалу, якщо мадридський клуб зробить конкретну пропозицію. Также іспанський хавбек говорив, що визначиться з майбутнім після ЧС-2026.