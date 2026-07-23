Англія

22-річний аргентинський півзахисник Страсбура Валентін Барко найближчим часом стане гравцем лондонського клубу.

Аргентинський хавбек Валентін Барко залишить французький Страсбур та продовжить кар'єру на Туманному Альбіоні. Про це у своїх соціальних мережах рапортує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Новим клубом 22-річного півзахисника стане лондонський Челсі. Сторони вже повністю узгодили умови трансферу, а офіційно про перехід Барко оголосять найближчими днями.

Нагадаємо, Валентін перебував у таборі збірної Аргентини на ЧС-2026 та взяв участь у поєдинку проти національної команди Йорданії (3:1).

У розіграші чемпіонату Франції сезону-2025/26 Барко провів 27 матчів у складі Страсбура, відзначившись двома забитими м'ячами та чотирма результативними передачами.