Іспанія

Саудівський клуб вибув із боротьби за 29-річного вінгера Барселони, зосередившись на трансфері Крісенсіо Саммервілля з Вест Гема.

Вінгер Барселони Рафінья Діас не продовжить кар'єру в саудівському Аль-Хілялі.

Як повідомляє видання Diario Sport, клуб із Ер-Ріяда остаточно вийшов із переговорів щодо бразильського віцекапітана каталонців. Головною причиною стало те, що "блакитні хвилі" наразі близькі до закриття угоди щодо трансферу вінгера Вест Гема Крісенсіо Саммервілля. Крім того, сам Рафінья раніше особисто відхилив фінансово вигідну пропозицію від саудівців, оскільки прагне залишитися в Європі.

Нагадаємо, чинний трудовий договір 29-річного футболіста з Барселоною розрахований до літа 2028 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 70 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Рафінья демонстрував високу результативність, записавши на свій рахунок 21 забитий м'яч та вісім асистів у 33 матчах у складі команди Ганса-Дітера Фліка.