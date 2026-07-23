Іспанія

Усі чекають на результати медичних тестів.

Кілька тижнів тому стало відомо, що через травму коліна нідерландський півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг може пропустити чималу кількість часу на початку нового сезону.

Але мало хто тоді здогадувався, що в цієї історії 29-річного виконавця є також і глибокий контекст, про що вдалось дізнатись місцевим ЗМІ.

Усе почалось із матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Атлетіко, на який головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік планував залучити гравця до стартового складу й замінити після 60 хвилини, але той заявив, що "не хоче ризикувати", тож відмовився від участі грі.

Відтоді Флік утратив довіру до футболіста та почав будувати плани на наступну кампанію вже без розрахунку на Френкі.

Де Йонгу така ситуація також стала не до вподоби, тож коли Барселона наполягла на медичних тестах перед стартом нового сезону, гравець до останнього відтягував момент, оскільки результати можуть зробити неможливим його потенційний відхід із клубу цього літа.

Зрештою, клуб таки дотиснув гравця, який має в найближчі дві доби прибути до медичного центру та отримати остаточний вердикт лікарів, після чого сторони будуть обмірковувати його майбутнє.