Фулгем веде переговори з Реалом щодо трансферу нападника Гонсало Гарсії. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 22-річний форвард може перейти до лондонського клубу та знову працювати під керівництвом Альваро Арбелої, який цього літа очолив Фулгем. Саме Арбелоа вважається футбольним наставником Гарсії та бере активну участь у переговорах.

Повідомляється, що протягом року нападником цікавилися одразу кілька клубів із різних європейських чемпіонатів, однак саме Фулгем наразі найближчий до укладення угоди.

До цього була інформація, що Шанси Гонсало залишитися в мадридському гранді на наступний сезон оцінюються досить високоУ минулій ігровій кампанії Гонсало взяв участь у 39 поєдинках. Форвард відзначився вісьмома забитими м'ячами та трьома гольовими передачами.