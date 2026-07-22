Лондонський клуб сподівається випередити конкурентів у боротьбі за нападника Реала.
Гонсало Гарсія, gettyimages
22 липня 2026, 18:40
Фулгем
веде переговори з Реалом
щодо трансферу нападника Гонсало Гарсії
. Про це повідомляє The Athletic
.
За інформацією джерела, 22-річний форвард
може перейти до лондонського клубу та знову працювати під керівництвом Альваро Арбелої
, який цього літа очолив Фулгем. Саме Арбелоа вважається футбольним наставником Гарсії та бере активну участь у переговорах.
Повідомляється, що протягом року нападником цікавилися одразу кілька клубів із різних європейських чемпіонатів, однак саме Фулгем наразі найближчий до укладення угоди.
До цього була інформація, що Шанси Гонсало залишитися в мадридському гранді на наступний сезон оцінюються досить високо
. У минулій ігровій кампанії Гонсало взяв участь у 39 поєдинках. Форвард відзначився вісьмома забитими м'ячами та трьома гольовими передачами.