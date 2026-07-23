Україна

Форвард ухвалив рішення пов’язати долю з рідним клубом ще на кілька років.

Український нападник Матвій Пономаренко в минулому сезоні стрімко ввірвався до основного складу київського Динамо й у підсумку виграв перегони бомбардирів із показником у 13 голів.

Після цього на трансферному ринку почали ширитись чутки щодо можливого відходу 20-річного виконавця вже цього літа, однак "біло-сині" швидко зорієнтувались та запропонували футболісту новий контракт.

Стара угода була розрахована до кінця 2028 року, тоді як нова діятиме до літа 2031 року.

Нагадаємо, що Пономаренко за ходом минулої також отримав дебютний виклик до лав національної збірної України та відзначився забитим м’ячем у матчі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції (1:3).