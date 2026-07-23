Іспанія

32-річний португальський фланговий захисник Аль-Хіляля Жуан Канселу близький до повернення до каталонського клубу.

Лівий захисник саудівського Аль-Хіляля Жуан Канселу вже незабаром може знову одягнути футболку Барселони.

32-річний футболіст налаштований виступати виключно за "синьо-гранатових" і сподівається, що сторони найближчим часом дійдуть згоди. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, ситуація навколо переходу має прояснитися у найближчі дні, оскільки керівництво каталонців прагне якнайшвидше закрити угоду.

Нагадаємо, Канселу захищав кольори Барселони у другій половині минулого сезону, а також протягом кампанії-2023/24. В обох випадках португальський оборонець виступав у складі каталонського гранда на правах оренди.

Наразі авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця у вісім мільйонів євро, а його чинний трудовий договір із Аль-Хілялем розрахований до середини наступного року.