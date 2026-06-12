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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні США й Парагваю.

Поєдинок відбудеться в суботу, 13 червня, на американському Лос-Анджелес Стедіум. Початок — о 04:00 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу США можна поставити з коефіцієнтом 1.93, тоді як потенційний успіх Парагваю оцінюється показником 4.22. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "США не програють і тотал більше 1,5", представлений показником 1.82.

Коефіцієнтом 3.10 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Крістіана Пулішича.

Також пропонуємо розглянути сценарій "США заб'ють у 1-му таймі". На нього можна поставити з показником 1.97.

Слідкуйте за матчем США — Парагвай на Football.ua.