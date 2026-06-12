Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Збірна США, Getty Images
12 червня 2026, 19:13
У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні США й Парагваю.
Поєдинок відбудеться в суботу, 13 червня, на американському Лос-Анджелес Стедіум. Початок — о 04:00 за Києвом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу США можна поставити з коефіцієнтом 1.93, тоді як потенційний успіх Парагваю оцінюється показником 4.22. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.65.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "США не програють і тотал більше 1,5", представлений показником 1.82.
Коефіцієнтом 3.10 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Крістіана Пулішича.
Також пропонуємо розглянути сценарій "США заб'ють у 1-му таймі". На нього можна поставити з показником 1.97.
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