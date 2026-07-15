Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2026/27 Динамо Київ гостюватиме в Університаті Клуж (перший матч — 0:0).

Матч-відповідь відбудеться в четвер, 16 липня, на Клуж Арені в Румунії. Початок — о 20:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ігоря Костюка. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як потенційний успіх Університаті оцінюється показником 4.68. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

Вихід українців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.34, а румунів — у 3.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють", представлений показником 1.82.

Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність перемоги Динамо Київ із тоталом матчу менше 4,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Університатя заб'є один гол". На нього можна поставити з показником 2.40.

Слідкуйте за матчем Університатя Клуж — Динамо Київ на Football.ua.