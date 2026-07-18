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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на вирішальний матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Увечері 19 липня на переповненому стадіоні Мет-Лайф у Нью-Джерсі відбудеться довгоочікуваний фінал чемпіонату світу-2026, у якому зійдуться збірні Іспанії та Аргентини. Головний поєдинок чотириріччя розпочнеться о 22:00 за київським часом, а гру обслужить авторитетний словенський арбітр Славко Вінчич.

Цей фінал уже вписаний в історію як протистояння поколінь та футбольних філософій. Для легендарного 39-річного Ліонеля Мессі, який веде за собою аргентинців та вже записав на свій рахунок 12 результативних дій на турнірі, це, ймовірно, буде останній матч на мундіалях. Йому протистоятиме юне дарування Фурії Рохи — Ламін Ямаль, який прагне остаточно перехопити статус головної зірки світового футболу.

Іспанія під керівництвом Луїса де ла Фуенте виглядає найнадійнішим механізмом турніру, пропустивши за сім ігор лише один м’яч і впевнено здолавши у півфіналі Францію (2:0). Проте Аргентина Ліонеля Скалоні на шляху до фіналу пройшла крізь вогонь і воду, здійснивши шалені камбеки та вирвавши перемоги на останніх хвилинах. Альбіселесте мають залізний характер і прагнуть стати першою збірною за останні 64 роки, яка зможе захистити титул чемпіона світу.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик вважає, що саме європейці наразі є більш збалансованою та цілісною командою. На його думку, тактична гнучкість, бездоганний контроль центру поля від Родрі та неймовірна ігрова дисципліна дозволять підопічним де ла Фуенте здобути омріяний трофей в основний час. Він обирає ставку на чисту перемогу Іспанії з коефіцієнтом 2.4.

Відомий український тренер Мирон Маркевич очікує від головного матчу чотириріччя яскравої та відкритої дуелі. Фахівець переконаний, що атакувальний потенціал обох збірних на чолі з Мессі та Ямалем занадто високий, щоб зустріч завершилася "всуху". Він прогнозує обмін голами й пропонує ставку "Обидві команди заб’ють — Так" з коефіцієнтом 1.94.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко вирішив піти ще далі у своїх очікуваннях результативності. Він переконаний, що цей фінал не буде закритим, а пристрасть аргентинців та швидкі переходи іспанців з оборони в атаку подарують уболівальникам справжнє гольове шоу. Його вибір — ставка на загальний тотал голів більше 2.5 за солідний коефіцієнт 2.33.

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