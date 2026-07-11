Рейтинг букмекерів

Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

У ніч на неділю, 12 липня, у рамках чвертьфіналу чемпіонату світу-2026 відбудеться надзвичайно цікаве протистояння між збірними Аргентини та Швейцарії. Зустріч розпочнеться о 04:00 за київським часом.

Чинні чемпіони світу продовжують боротьбу за захист свого титулу, хоча шлях до чвертьфіналу виявився далеко не простим. У матчі 1/8 фіналу команда Ліонеля Скалоні продемонструвала характер, здолавши Єгипет у результативному поєдинку, а Ліонель Мессі вкотре довів, що навіть у вирішальні моменти здатний вести партнерів за собою. Разом з іншими зірками аргентинці залишаються одними з головних фаворитів турніру та прагнуть зробити ще один крок до другого поспіль титулу.

Втім, збірна Швейцарії вже довела, що готова створювати проблеми будь-якому супернику. Команда Мурата Якина вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу, здолавши Колумбію в драматичній серії пенальті. Організована гра в обороні, дисципліна та досвід, роблять швейцарців надзвичайно незручним суперником. На вболівальників очікує тактичне протистояння, у якому Аргентина спробує підтвердити статус фаворита, а Швейцарія — продовжити свою історичну казку на мундіалі.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст і коментатор Ігор Циганик впевнений, що зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі продовжить свою бомбардирську справу і знову відзначиться результативним ударом проти Швейцарії. Так, аргентинці можуть показувати не надто яскравий футбол і помилятися в обороні, але чи зможе вистояти міцна оборона "хрестоносців" перед генієм футболу — ні. Він вибрав ставку Ліонель Мессі заб'є у будь-який час матчу з коефіцієнтом 1.81.

Відомий український тренер Мирон Маркевич не захотів ставити на одну з команд і вважає, що одна зі збірних – Аргентина чи Швейцарія – залишитись без голів. Він обрав варіант "обидві команди заб'ють – НІ" з коефіцієнтом 1.68.

Коментатор Віктор Вацко в свою чергу вважає, що Аргентина на чолі з Ліонелем Мессі продовжить свій шлях на чемпіонаті світу-2026 та зламає міцну оборону підопічних Мурата Якина в основний час матчу. Він ставить на перемогу Аргентини з коефіцієнтом 1.71.

Довідка про betking

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ «Слотс Ю.Ей»: Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ