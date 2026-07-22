Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Динамо Київ, fcdynamo.com
22 липня 2026, 19:23
У рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2026/27 Динамо Київ прийматиме ПАОК.
Перший матч відбудеться в четвер, 23 липня, на Арені Люблін у Польщі. Початок — о 20:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде данець Санді Путрос.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Алессіо Ліші. Так, на перемогу ПАОКа можна поставити з коефіцієнтом 2.44, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 2.78. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.32.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Динамо не програє й тотал менше 3,5", представлений показником 1.82.
Коефіцієнтом 1.71 оцінена ймовірність того, що голи будуть не в обох таймах.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Нічия в 1-му таймі". На нього можна поставити з показником 1.99.
Слідкуйте за матчем Динамо Київ — ПАОК на Football.ua.