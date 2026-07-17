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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках поєдинку за "бронзу" чемпіонату світу-2026 у США національна команда Франції зустрінеться зі збірною Англії.

Матч відбудеться в неділю, 19 липня, на Маямі Стедіум. Початок — о 00:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде венесуелець Хесус Валенсуела.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Франції в основний час — 1.92, успіх Англії — 3.81, нічия — 4.05. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал 1-го тайму: менш 1,5", представлений показником 1.72. Франція та Англія більшу частину своїх голів на ЧС-2026 забили в других таймах (11 і 8), тоді як у перших половинах семи поєдинків французи та англійці святкували результативні удари по п'ять разів.

Коефіцієнтом 2.25 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна. Капітан англійців є автором усіх трьох останніх голів своєї збірної у ворота французів.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Франція не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.41. Французи програли лише два з останніх десяти матчів проти англійців. У дев'яти з них було три або менше голів.

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