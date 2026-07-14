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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Сьогодні, 14 липня, у рамках 1/2 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 відбудеться протистояння між збірними Франції та Іспанії. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.

Обидві національні команди виправдали справедливо високі очікування своїх уболівальників і досягнули топ-4 цьогорічного мундіалю. Тепер вони з'ясовуватимуть, хто більше заслуговує продовжити боротьбу за "золото". Франція націлена на третій поспіль і п'ятий загалом фінал турніру, тоді як Іспанія прагне взяти в ньому участь лише вдруге, вигравши чемпіонат світу в 2010 році. Найефективніша атака ЧС-2026 (16 забитих) на Даллас Стедіум у США протистоятиме найефективнішій обороні (1 пропущений).

Журналіст і коментатор Ігор Циганик упевнений, що основним часом європейська півфінальна дуель не обмежиться. Його вибір — "Нічия" з коефіцієнтом 3.33.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що саме Франція спроможна закрити питання виходу до фіналу. Надійний із його точки зору варіант — "Прохід Франції", представлений показником 1.64.

Коментатор Віктор Вацко в свою чергу очікує, що протистояння європейських грандів порадує щонайменше трьома голами. Він пропонує поставити на "Тотал більше 2,5" із коефіцієнтом 1.93.

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