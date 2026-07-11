Рейтинг букмекерів

Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 у США національна команда Аргентини зустрінеться зі збірною Швейцарії.

Поєдинок відбудеться в неділю, 12 липня, на Канзас-Сіті Стедіум. Початок — о 04:00 за київським часом.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Аргентини в основний час — 1.73, успіх Швейцарії — 5.67, нічия — 3.60. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Швейцарія заб'є один гол", представлений показником 2.59. Аргентинці в основний час останніх трьох матчів пропустили чотири гола від далеко не найсильніших суперників. Ворота Еміліано Мартінеса вдалося уразити Йорданії, Кабо-Верде та Єгипту (двічі). Швейцарці ж не забили хоча б раз лише в трьох із 14-ти попередніх поєдинків турніру.

Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ліонеля Мессі. Навряд чи спроможність капітана аргентинців продовжити свою гольову серію на ЧС викликає в когось сумніви. Мессі відзначився щонайменше одним голом в останніх дев'яти матчах, від початку турніру в 2018 році відзначившись 16-ма результативними ударами в 16-ти поєдинках. У лютому 2012-го Ліонель оформив хет-трик у товариському матчі проти швейцарців.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Аргентини + тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 3.16. Аргентинці виграли десять останніх матчів і в семи з них було щонайменше три гола.

Літо буває різне — пляжне, спекотне, відпускне. Але це — літо великої гри! Світове футбольне змагання — подія, яку вболівальники чекали 4 роки. Приєднуйся до головної події літа з букмекерським брендом GGBET!

РЕКЛАМА

21+

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Пропозиція діє з 10 червня 2026 року по 19 липня 2026 року включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України). Деталі на сайті ggbet.uа.

Під "3000000 грн призових" розуміється можливість взяти участь у розіграші загального призового фонду у розмірі 3000000 гривень, а під отриманням призу — його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua є актуальними станом на 21:05 08.07.2026 та можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.