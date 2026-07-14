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Football.ua розповідає, яка ймовірність перемоги тої чи іншої команди в півфіналах чемпіонату світу 2026 року.

ЧС-2026 року підійшов до стадії півфіналів, залишилося всього чотири поєдинки, щоб дізнатися всіх власників медалей!

На стадії 1/4 фіналу у кожній з пар перемогу святкувала та збірна, яка була фаворитом у експертів, а отже обійшлося без сенсацій. А хто фаворит тепер?

Франція – Іспанія

58% — 42%

У матчі між збірними Франції та Іспанії фаворитом експерти вважають саме французів. Феноменальна атака команди Дідьє Дешама проти суперзахисту піренейської збірної. Хто ж переможе?

В Іспанії в чвертьфінальному матчі проти Бельгії виникли певні труднощі, і команда змогла вирвати перемогу на останніх хвилинах завдяки черговому вирішальному голу Мікеля Меріно. Протягом чемпіонату світу в іспанців нерідко виникали певні проблеми в атаці. Але щоразу все завершувалося для них добре. Та чи зможуть вони стримати цих французів?

Унай Сімон у попередньому поєдинку виглядав не надто впевнено. А враховуючи те, що головний тренер повністю довіряє йому, навряд чи на поле вийде Давід Райя або Жоан Гарсія. Тож поєдинок обіцяє бути дуже цікавим.

Англія – Аргентина

52% — 48%

У матчі між Англією та Аргентиною перевага на боці англійців. Але вона не така велика, як у першому півфіналі. Аргентина, хоч багато фанатів і нарікають на те, що в неї дуже легка сітка, проходить її з великими труднощами. І Кабо-Верде, і Єгипет, і Швейцарія у чвертьфіналі — кожна з цих команд змусила аргентинців добряче попітніти.

А тепер на них чекає Англія. Будемо відвертими, це команда значно вищого рівня, ніж усі попередні суперники аргентинців.

У самих англійців також не все йде так гладко. Вони забили 13 голів на чемпіонаті, але з них лише один не на рахунку Гаррі Кейна або Джуда Беллінгема. Якщо у цих хлопців не піде гра, як, наприклад, у Кейна в чвертьфіналі, то англійцям може бути непереливки.