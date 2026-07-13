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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 у США національна команда Франції зустрінеться зі збірною Іспанії.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 14 липня, на Даллас Стедіум. Початок — о 22:00 за київським часом.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Франції в основний час — 2.39, успіх Іспанії — 3.30, нічия — 3.23. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Франція заб'є в 2-му таймі", представлений показником 1.72. Аж 11 із 16-ти своїх голів на ЧС-2026 французи забили саме в других таймах.

Коефіцієнтом 2.10 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кіліана Мбаппе. Капітан французів у чудовій формі підходить до майбутньої дуелі. У чотирьох очних зустрічах з Унаї Сімоном Мбаппе відзначився чотирма голами й Кіліан готовий знову засмутити іспанського воротаря вже в матчі на Даллас Стедіум.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Франція не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.89. Французи лише тричі не поступилися іспанцям в останніх десяти очних зустрічах, але зараз немає причин вважати, що Франція не спроможна щонайменше не програти Іспанії за підсумками основного часу. Що стосується результативності матчу, то в усього двох із попередніх 15-ти подібних поєдинків ці збірні перетнули позначку в три гола.

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