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Експерти вважають, що Іспанія має виграти другий мундіаль поспіль.

Не встиг завершитися чемпіонат світу 2026 року, як спеціалісти вже діляться своїми здогадками про те, як проходитиме наступний мундіаль через чотири роки.

Передбачувано, головним фаворитом наступного мундіалю вважаються переможці попереднього – збірна Іспанії. У іспанців доволі молода команда і серед гравців основи лише Аймеріку Ляпорту та Фабіану Руісу вже виповнилося 30 років.

Головними конкурентами іспанців бачать збірну Франції, на яку на цей момент дають коефіцієнт 7,00. Це також не дивно, адже на ЧС-2030 Кіліану Мбаппе буде 31, а Олісе, Барколя, Дуе і того менше.

Наступними у списку фаворитів ідуть збірні Англії (10) та Португалії (11), яка й буде приймати ЧС-2030 разом з Іспанією та Марокко.

А ось фіналісти ЧС-2026, збірна Аргентини, ділить 5-7 місця з Німеччиною та Бразилією. Така позиція аргентинців малого кого дивує, адже тепер їм доведеться справлятися без Лео Мессі.

Варто відзначити й збірну Італії, яка пропустила три останні мундіалі і просто зобов'язана повертатися на світовий форму. Тим не менше, ймовірність її перемоги оцінюють нижче, ніж у Нідерландів, Бельгії чи навіть Норвегії.