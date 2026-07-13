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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 у США національна команда Англії зустрінеться зі збірною Аргентини.

Поєдинок відбудеться в середу, 15 липня, на Атланта Стедіум. Початок — о 22:00 за київським часом.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Англії в основний час — 2.76, успіх Аргентини — 3.12, нічия — 3.06. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють", представлений показником 1.88. Аргентинці забивали й пропускали голи в усіх трьох своїх матчах плейоф ЧС-2026. Те саме стосується й англійців.

Коефіцієнтом 2.45 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна, тоді як потенційний гол Ліонеля Мессі — 2.50. Капітани збірних Англії і Аргентини протягом цього турніру вже неодноразово доводили свою спроможність напряму долучатися до перемог. Кейн (6 голів) і Мессі (8) продовжують вести боротьбу за Золоту бутсу турніру й бодай один із них має зробити ще один крок назустріч індивідуальній нагороді.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Нічия й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 3.60. Аргентинці схильні до нічийних результатів в основний час матчів плейоф ЧС. Аж у семи з 12-ти останніх таких поєдинків за участі Аргентини протягом 90 хвилин переможця виявити не вдалося. Також зауважимо, що в 10 з 12 півфінальних дуелей мундіалю в XXI столітті було не більше трьох голів.

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