Лига Европы

Наставник израильского клуба высказался о предстоящем еврокубковом поединке.

Главный тренер Маккаби Патрик фон Лиувен поделился мыслями накануне ответного матча против Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

"В случае, если мы забьем первый гол, игра станет интереснее. У соперника есть слабые стороны. Нам нужно действовать быстро и это может принести нам успех.

С погодой нам определенно повезло. В Украине уже не так холодно, как это было совсем недавно. Сегодня мы наслаждались погодными условиями — свежий воздух и немного снега.

Я все понимал на пресс-конференции и мог бы немного поправить переводчика, но я не думаю, что это станет преимуществом во время матча, ведь общение с тренерской скамьи Шахтера в большинстве идет на португальском языке", - приводит слова специалиста Футбол NEWS.

Ранее главный тренер "горняков" Луш Каштру высказался о возможных изменениях состава в матче с Маккаби Тель-Авив.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.