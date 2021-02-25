Наставник израильского клуба высказался о предстоящем еврокубковом поединке.
Патрик фон Лиувен, ФК Шахтер
25 февраля 2021, 12:37
Главный тренер Маккаби Патрик фон Лиувен поделился мыслями накануне ответного матча против Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.
"В случае, если мы забьем первый гол, игра станет интереснее. У соперника есть слабые стороны. Нам нужно действовать быстро и это может принести нам успех.
С погодой нам определенно повезло. В Украине уже не так холодно, как это было совсем недавно. Сегодня мы наслаждались погодными условиями — свежий воздух и немного снега.
Я все понимал на пресс-конференции и мог бы немного поправить переводчика, но я не думаю, что это станет преимуществом во время матча, ведь общение с тренерской скамьи Шахтера в большинстве идет на португальском языке", - приводит слова специалиста Футбол NEWS.
Ранее главный тренер "горняков" Луш Каштру высказался о возможных изменениях состава в матче с Маккаби Тель-Авив.
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