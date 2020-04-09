Судья рассказал о проблемах его профессии в нашей стране.
Евгений Арановский
09 апреля 2020, 14:59
Арбитр Евгений Арановский заявил, что футбольные судьи в Украине не получают полную зарплату на фоне отсутствия футбола.
"Арбитры в других странах получают гонорары и в отсутствии матчей. В Украине – только бонусы", — сказал Арановский телеканалу Футбол.
Ранее Арановский подробно рассказал, как должны себя вести футболисты, когда в работу вступает система VAR.
Также сообщалось, что Украинская ассоциация футбола не рассматривает вариант с прекращением чемпионата Украины на данном этапе.