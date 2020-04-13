Украина

Вратарь Динамо Георгий Бущан рассказал о мечте поехать на чемпионат Европы и вспомнил свои самые провальные и удачные матчи.

На Youtube-канале Динамо Георгий Бущан пообщался с поклонниками клуба и ответил на их вопросы в прямом эфире.

"Я бы очень хотел играть за сборную Украины, – сказал Георгий, отвечая на вопрос болельщика. – И я не считаю это какой-то фантастикой. Если честно, что в глубине души я надеялся, что меня вызовут в национальную команду, и я смогу закрепиться там и поехать на Евро-2020. Пока не сложилось, но турнир отложили, и у меня еще будет шанс пробиться в сборную".

На вопрос о том, какие матчи оставили у него самые яркие впечатления и какое развитие игры он предпочитает, вратарь Динамо поведал следующее: "У меня не такой уж большой послужной список, чтобы можно было что-то выбирать. Поэтому самым неудачным назову матч против Мальме, а удачными — все, в которых побеждает Динамо".

"Некоторые вратари предпочитают постоянно находиться в напряжении, парировать удары, выручать команду. Другим нравится атмосфера, как в Барселоне, когда события в основном разворачиваются вдалеке от ворот, и в игру чаще приходится вступать, разыгрывая мяч с полевыми игроками. Мне больше по душе нечто среднее, но главное, чтобы сыграть на ноль".

Также Бущан рассказал о том, как проводит время на карантине и об отношениях с конкурентами и друзьями в Динамо.

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