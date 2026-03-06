Україна

Команда Арди Турана знову потребувала інтенсивності в другому таймі для подолання суперника.

Дев’ятнадцятий тур української Прем’єр-ліги починався там, де ще менш ніж два тижні тому заборонили грати у футбол. Олександрія не змогла підготувати газон КСК Ніка до домашньої гри проти київської Оболоні, чим зрештою просто подарувала три залікових бали своїм конкурентам у боротьбі за виживання через технічну поразку.

Натомість після того матчу в колективу Кирила Нестеренка починався нестерпний за рівнем складності календар. Спочатку була важка гра на виїзді проти харківського Металіста 1925, яку "поліграфи" програли з мінімальним рахунком (0:1), але без особливих передумов на щось більше, а потім Олександрія мала на власному полі приймати лідера чемпіонських перегонів у особі донецького Шахтаря.

Арда Туран цього разу був не поруч із командою, а у VIP-ложі стадіону Ніка, проте його вигуки звідти все одно мали всі чути. І насправді заводити та налаштовувати донеччан на гру належним чином безпосередньо за її ходом знову була нагальна потреба. Перевага гостей у першій половині матеріалізувалась лише в кілька гострих моментів біля воріт Макаренка, але не більше того.

А от привезти м’яч у власні ворота Шахтар був цілком здатний незадовго до перерви, коли Різник помилився з передачею на правий фланг захисту, після чого Ндіага в центральній зоні пробив здалеку в ліву стійку. На цій мажорній ноті команди пішли відпочивати й було зрозуміло, що донеччанам треба щось терміново змінювати.

Проте неможливо було стверджувати, що другий тайм приніс нам якісь нові тенденції в грі. Шахтар і надалі затискав суперників біля їхнього штрафного, але навіть гольових моментів насправді створити не міг аж допоки на 61 хвилині простий простріл із лівого флангу від Педріньйо Азеведо перед порожніми воротами не завершив Траоре. Шукали офсайд у тому епізоді, але так і не знайшли.

Після цього Шахтарю вже стало грати трохи простіше й чергові моменти біля воріт Макаренка не забарились. Однак закрити цю гру достроково команда Турана так і не змогла, а тренер, до речі, цього разу дуже довго втримувався від ротації. У підсумку свіжі гравці не надто змогли якісно вступити до гри, і на останніх хвилинах навіть пожежі у штрафному "гірників" виникали. Але без наслідків.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в черкаського ЛНЗ, тоді як донецький Шахтар посеред тижня поїде до познанського Леха на матч 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА, після чого прийматиме харківський Металіст 1925.

Олександрія — Шахтар 0:1

Гол: Траоре, 61

Олександрія: Макаренко — Бутко, Кампуш, Беїратче, Боль, Жонатан (Фернандо, 34) — Шостак (Черниш, 63), Ващенко (Хуссейн, 81), Мишньов — Родрігеш (Цара, 63), Ндіага (Кастільйо, 81).

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Очеретько, 89), Назарина, Марлон Гомес (Вінісіус, 90+3) — Аліссон (Ізакі, 80), Траоре (Еліас, 89), Невертон (Проспер, 80).

Попередження: Шостак, Кастільйо