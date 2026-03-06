Україна

Форвард чернівецької команди поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Нападник Буковини Олег Кожушко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку України проти ЛНЗ у серії післяматчевих пенальті.

"Емоції неймовірні! Я навіть голос зірвав. Дуже радий за нашу команду і за всіх, хто за нас вболіває. Це просто неймовірні відчуття. Чесно кажучи, я не пам’ятаю, коли відчував такі емоції, як зараз. Я дуже щасливий, і вся команда також дуже щаслива.

Ми вірили у перемогу. Якщо говорити про суперників, то ми не боялися команд з УПЛ. Тим більше, коли пройшли Карпати, зрозуміли, що зможемо обіграти таких серйозних і амбітних суперників як ЛНЗ. Так, жереб звів нас із черкасцями. Тоді я подумав, що це один із найнеприємніших суперників. Але ми добре підготувалися, і вся команда була об’єднана однією спільною метою. Ми вірили, що можемо пройти цю команду і знову вийти до півфіналу турніру.

Для Буковини це був перший офіційний матч року, тоді як ЛНЗ уже провів два матчі в УПЛ? Це був великий мінус для нас. По-перше, на зборах ми провели на натуральному газоні лише одну гру, і то тоді повний матч зіграли тільки одинадцять хлопців. Інші футболісти грали на штучному полі. Особисто для мене, наприклад, це було складно. Я понад три місяці не грав на натуральному газоні, тому перехід був важким. Тому це був мінус для нас. Але ми впоралися — терпіли, билися і змогли зробити головне: вийти до півфіналу.

У серії пенальті футбольний фарт був на нашому боці. Голкіпер суперника кілька разів кінчиками пальців торкався м’яча, але він все одно залітав у сітку. Саме в ту мить я подумав: "Це наша гра, ми її заберемо". Так і сталося", — наводить слова Кожушка прес-служба клубу.

