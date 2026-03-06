Україна

Хавбек харків'ян поділився своїми думками після гри з Локомотивом.

Півзахисник Металіста 1925 Ермір Рашиця прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку України проти київського Локомотива (3:0).

"У цей момент я дуже щасливий, бо повернувся і забив гол, яким зміг допомогти команді. Зараз ми перебуваємо у досить вигідній ситуації, щоб виграти Кубок. Ми виграли з рахунком 3:0, а вся команда дуже рада.

Кілька слів про минулу травму? Поступово мені ставало краще, також мені дуже допоміг медичний штаб Металіста 1925. Я дуже вдячний за підтримку, а також за довіру тренера, який дав мені можливість зіграти. Я забив гол і допоміг команді.

Чесно кажучи, коли я вийшов на поле, то повірив у себе й у те, що зможу забити — так і сталося. Хочу сказати, що всі три голи були дуже красивими, кожен по-своєму. Я не можу виділити один, тому що всі вони були чудові й дуже допомогли команді.

Локомотив — команда Другої ліги? Чесно кажучи, не можна недооцінювати жодного суперника, тому що футбол непередбачуваний. Ми повинні бути серйозними в кожному матчі та зосередженими на кожному нашому кроці вперед", — наводить слова Рашиці прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Локомотив Київ.