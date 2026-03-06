Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 6 березня та розпочнеться о 13:00.

У рамках дев’ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Олександрії донецький Шахтар зіграє гостьовий матч проти однойменного колективу.

ОЛЕКСАНДРІЯ — ШАХТАР

П’ЯТНИЦЯ, 6 БЕРЕЗНЯ, 13:00. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛИМ ЗАБРОДА (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Друга спроба почати 2026 календарний футбольний на КСК Ніка в Олександрії. Перша завершилась управлінським фіаско "поліграфів", які два тижні тому не підготували футбольний газон для проведення домашньої гри проти київської Оболоні, тож напередодні отримали закономірне рішення Дисциплінарного комітету щодо технічної поразки. Чи міг претендент на виліт зробити кращій подарунок одному з конкурентів — питання риторичне.

Після того незіграного матчу Олександрія поїхала до харківського Металіста 1925 у Житомир, де з газоном начебто все більш-менш у порядку, тож той матч 18 туру відбувся. Але команда Кирила Нестеренка взагалі нічого в тій грі не продемонструвала в атакувальному плані, і хоча суперники ледь зуміли забити свій переможний м’яч за рахунок пенальті (1:0), проте будь-які очки в тій грі для "поліграфів" мали б сприйматись у якості великого подарунку.

А тепер Олександрія спробує прийняти на власному полі донецький Шахтар, у якого до футбольного газону завжди великі вимоги, тож якщо агрономи КСК Ніка щось не встигали б підготувати, то краще б ухвалили рішення проводити гру деінде в більш гарних умовах. Такого рішення за останній тиждень ми не побачили, тож проведення матчу не перебуває під загрозою.

Для "гірників" це також важливий момент, бо їхня логістика найближчим часом буде пов’язана з першим матчем проти польського Леха в Лізі конференцій УЄФА посеред наступного тижня. Уся увага буде прикута саме до тієї гри, тоді як зустріч з Олександрією сприймається в якості можливості провести останні приготування та набути ігрового тонусу.

І, що найважливіше, обійтись без травм, бо до Кауана Еліаса в лазареті долучився й Егіналду, тож знову Шахтар матиме кадрові обмеження в передній лінії. Трансфер Проспера з ЛНЗ узимку в цьому контексті виглядає найкращим рішенням наперед. Арди Турана, до речі, у технічній зоні теж не буде через перебір жовтих карток. Рано чи пізно це мало статись.

І оскільки "гірники" своїм матчем відкриватимуть тур, то їм принципово важливо не повторювати негативний досвід останніх вояжів на Ніку, які відбувались ще за часів Руслана Ротаня в клубі. У минулому сезоні що матч першого кола був надзвичайно складним (3:4), що потім кубкова гра в чвертьфіналі з овертаймами (1:0). Але від тієї Олександрії не залишилось фактично нічого, і наразі це просто претендент на виліт з "елітного" дивізіону.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Назарина, Педріньйо да Сілва — Аліссон, Мейрелліш, Проспер.

Олександрія: Макаренко — Ващенко, Кампуш, Боль, Огарков — Шостак, Фернандо, Амарал — Жота, Ндіага, Цара.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Шахтар може здобути 310 гостьову перемогу або 180 раз зіграти внічию в УПЛ;

- Олександрія може виграти 130 матч у чемпіонаті;

- Шахтар не програє в гостях в УПЛ 16 матчів поспіль: дев’ять перемог та сім нічиїх;

- Олександрія не вигравала в чемпіонаті в 10 останніх матчах: чотири нічиїх, шість поразок, серед них удома — п’ять ігор: нічия та чотири поразки;

- Шахтар не пропускає 410 хвилин поспіль в УПЛ;



- Дмитро Криськів може забити 15 гол, Педріньйо да Сілва (обидва — Шахтар) — 10.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА